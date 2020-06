Em junho, os setores dos serviços e indústria superaram as estimativas nas duas maiores economias do bloco. Na área do euro, os PMI para a indústria e serviços subiram de 31,9 pontos, em maio, para 47,5 em junho, um valor acima dos 42,4 pontos estimados pelos analistas, apontando para uma recuperação, se bem que de forma lenta.





os comentários do presidente dos Estados Unidos sobre a relação comercial com a China animaram também os investidores europeus.

Donald Trump garantiu que a primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos permanece em vigor, contradizendo o seu assistente Peter Navarro, que disse numa entrevista à Fox News que o acordo de comércio com a China tinha caído por terra.





Do outro lado do Altântico,Por cá, destacou-se o BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a conseguir um ganho de 2,68% para os 11,44 cêntimos por ação.Em alta terminou também o grupo EDP, com a cotada liderada por António Mexia a subir 0,33% para os 4,197 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis subiu 2,56% para os 12,00 euros.Em contraciclo esteve o setor da pasta e do papel, com a Altri a registar uma perda de 0,46% para os 4,208 euros e a Navigator a recuar 0,54% para os 2,214 euros.