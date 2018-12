Bolsa nacional acompanha fortes ganhos da Europa e sobe mais de 1%

A bolsa nacional abriu com uma forte subida esta segunda-feira, 3 de Dezembro, dia em que os mercados accionistas estão a aplaudir a trégua comercial alcançada entre os Estados Unidos e a China este fim-de-semana, em Buenos Aires, na Argentina, que vai suspender por 90 dias o agravamento das tarifas norte-americanas para dar tempo aos dois países de iniciarem um processo de negociações.





Na quarta sessão consecutiva de ganhos, o PSI-20 valoriza 1,28% para 4.976,81 pontos – o valor mais alto desde 15 de Novembro – com todas as cotadas em terreno positivo.





Na Europa, os principais índices registam ganhos em torno de 2%, beneficiados também pela forte subida dos preços do petróleo. Tanto em Londres como em Nova Iorque a matéria-prima valoriza mais de 5%, devido aos sinais de entendimento na OPEP para cortar a produção, e depois de uma região do Canadá ter implementado cortes sem precedentes na sua oferta.





Por cá, Galp Energia, Mota-Engil, Navigator e Semapa sobem mais de 2%, estando entre as cotadas que mais contribuem para a subida do PSI-20.





O BCP valoriza 1,45% para 25,17 cêntimos, a EDP sobe 1,07% para 3,12 euros e a EDP Renováveis soma 1,30% para 7,80 euros.





Determinante para a valorização do PSI-20 é também o sector o do retalho, com a Sonae a ganhar 1,31% para 84,8 cêntimos e a Jerónimo Martins a avançar 0,81% para 10,625 euros.