Já na energia, a EDP e a EDP Renováveis registam quedas muito ligeiras, enquanto a Galp Energia contraria a tendência, ao subir 0,71% para 17,07 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a subir novamente. o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a valorizar mais de 1% para 82,21 dólares, continuando a reflectir os receios em torno da queda do fornecimento desta matéria-prima devido às sanções dos EUA ao Irão, que vão começar a ser aplicadas no dia 1 de Novembro.



O sector do retalho também está a penalizar a negociação, com a Jerónimo Martins a perder 0,31% para 12,665 euros e a Sonae SGPS a ceder 0,06% para 0,9045 euros.



(Notícia actualizada com mais cotações)

O PSI-20 cede 0,05% para 5.387,06 pontos, com 12 cotadas em queda, três em alta e três inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é de quedas, num dia marcado por várias notícias em torno de Itália e que estão a minar a confiança dos investidores. O jornal italiano Corriere della Serra diz que a reunião de ministros que estava agendada para esta quinta-feira, para aprovar as metas macroeconómicas, está em risco de não se realizar devido a divisões internas. Já o Sole 24 Ore noticia que o ministro das Finanças, Giovanni Tria, ameaçou mesmo demitir-se.O caos político parece ter regressado a Roma, o que está a deixar os investidores nervosos. E isto, depois de ontem a Reserva Federal (Fed) dos EUA ter elevado a taxa de juro, tal como esperado, e de ter aumentado a expectativa de que em Dezembro haverá um novo aumento. As previsões para os próximos meses, apontam para que a política de aumentos progressivos do preço do dinheiro deverá continuar, prevendo-se que a autoridade monetária dos EUA suba mais cinco vezes os juros até 2020.A pesar, na praça nacional, está a esmagadora maioria das cotadas. O BCP perde 0,23% para 0,2619 euros, no sector do papel Navigator e Altri recuam quase 0,5%.