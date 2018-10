EPA

O PSI-20 recua 0,55% para 5.175,52 pontos, numa altura em que 12 cotadas estão em queda, três em alta e três inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é igualmente de quedas.Na bolsa nacional, as descidas são generalizadas, com a Navigator a perder 1,42% para 4,16 euros, a EDP Renováveis a ceder 1,35% para 8,41 euros e a Mota-Engil a perder 1,93% para 1,928 euros.A Galp Energia também recua 0,63% para 16,59 euros, num dia em que os preços do petróleo voltaram às quedas. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a desvalorizar 0,74% para 83,54 dólares.Esta segunda-feira, 8 de Outubro, arranca a oferta pública de venda (OPV) da Sonae MC , com os investidores a poderem dar ordens de compra até 17 de Outubro e as acções a estrearem-se em bolsa a 23 de Outubro.A Sonae SGPS vai vender cerca de 25% da Sonae MC, com o intervalo de preços estipulado entre 1,4 e 1,65 euros . O prospecto da OPV foi publicado na quinta-feira à noite, dando assim o tiro de partida da operação. Contudo, quer o preço, quer o número de acções vendidas ainda poderão sofrer alterações.As acções da Sonae SGPS estão a subir 0,58% para 0,8655 euros. Já a rival Jerónimo Martins está a ceder 0,91% para 11,39 euros.(Notícia actualizada com mais informação)