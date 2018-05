Bolsa nacional cai mais de 2% com três cotadas em mínimos

Reuters

O PSI-20 está a recuar 2,36% para 5.383,15 pontos, com as 18 cotadas em queda. A bolsa nacional, que na semana passada chegou a negociar em máximos de três anos, já está a acumular quedas desde o início do ano. A bolsa nacional está a cair pela quinta sessão consecutiva, período no qual acumula uma queda de 7%.

A bolsa nacional está a acompanhar o sentimento que impera no resto da Europa, com os investidores a reflectirem na negociação os receios em torno da situação política. E Lisboa não escapa a estes receios. Bem pelo contrário. É uma das bolsas que mais cai na Europa e um dos países que maior agravamento está a sentir nas taxas de juro.

E o BCP é o reflexo deste contexto. As acções do banco liderado por Nuno Amado estão a deslizar 7,34% para 0,2412 euros, negociando em mínimos de Outubro. E num dia bastante movimentado. Já foram negociadas mais de 110 milhões de acções do BCP, quando a média diária dos últimos seis meses é de 58,6 milhões.

Mas, na bolsa nacional, as quedas são generalizadas. Não há qualquer cotada em terreno positivo e já três empresas tocaram em mínimos de, pelo menos, 2016.

Os CTT estão neste lote. As acções caem 3,81% para 2,73 euros, tendo já tocado no valor mais baixo de sempre ao negociar nos 2,687 euros.

Em mínimos de Junho de 2016 está também a REN, ao tocar nos 2,316 euros.

O outro mínimo foi atingido pela Nos. A empresa de telecomunicações cede 1,82% para 4,63 euros, tendo já tocado nos 4,576 euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde Novembro de 2014.

Galp Energia, Jerónimo Martins, Altri, Navigator e Sonae SGPS estão a descer mais de 1%.