Bolsa nacional cai pressionada pelos CTT e Sonae

A bolsa nacional iniciou o dia em queda, com as acções dos CTT e da Sonae a serem a principais responsáveis pelo desempenho.

Bloomberg

A travar estão os dados da evolução da economia chinesa, cujo crescimento do PIB abrandou, no terceiro trimestre, mais do que o estimado. O PSI-20 0,07% para 5.056,84 pontos, com 10 cotadas em queda, quatro em alta e quatro inalteradas.

No resto da Europa a tendência é de ganhos ligeiros, numa altura em que os investidores aguardam desenvolvimentos em torno de Itália, do Brexit e também da questão em torno da Arábia Saudita e do desaparecimento do jornalista.

Na bolsa nacional, a Galp Energia destaca-se ao subir 1,43% para 15,92 euros, no dia em que foi alvo de uma nota de análise por parte dp RBC, que reviu em alta a avaliação da petrolífera de 19 para 20 euros. O mau desempenho das acções da Galp Energia é uma oportunidade de compra, afirma o RBC, numa nota citada pela Bloomberg. Para o banco, há potencial de subida para os títulos, uma vez que a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva regista o pior desempenho no sector petrolífero este ano.



Do lado das quedas, destaque para os CTT, que perdem 2,41% para 3,24 euros, mas também para a Sonae SGPS, que cede 1,24% para 0,8365 euros.

A penalizar está ainda o BCP, ao perder 0,61% para 0,2266 euros.

Do lado oposto está, a EDP, ao subir 0,54% para 3,155 euros, e a Jerónimo Martins, que aprecia 0,13% para 11,375 euros.

(Notícia actualizada com mais informação)