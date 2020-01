Bolsa nacional consegue melhor sessão do ano com BCP a disparar 4%

O PSI-20 fechou com ganhos acima de 1% pela primeira vez em 2020, numa sessão em que 17 cotadas do índice fecharam em terreno positivo.

A bolsa portuguesa esteve a acompanhar a tendência de recuperação que se assiste esta terça-feira nos mercados acionistas globais, que na véspera tinham sofrido a queda mais forte desde outubro devido aos receios com o impacto do coronavírus.

O PSI-20 avançou 1,24% para 5.243,32 pontos, com apenas uma das cotadas do índice em queda e todas as outros a fechar em alta. Na segunda-feira o índice tinha perdido mais de 2%, tendo agora conseguido a subida mais forte desde 4 de dezembro de 2019.

Apesar do número de vitimais mortais (mais de 100) e pessoas infetadas (mais de 4 mil) devido ao coronavírus estar a aumentar, os investidores mostram-se menos preocupados com a rápida propagação do vírus chinês. As atenções estão agora mais focadas nos resultados trimestrais, com os investidores a aguardarem com expectativa os números da Apple (hoje após o fecho de Wall Street), Tesla, Facebook e Amazon.

De acordo com as contas da Bloomberg, desde 20 de janeiro o valor de mercado das ações mundiais encolheu 1,5 biliões de dólares, pelo que os investidores estão a aproveitar as quedas para reentrar no mercado. "Estamos a passar por uma correção de curto prazo", disse à Bloomberg Stephen Auth, chief investment officer da Federated Investors, destacando que os investidores confiam que "estamos no meio de um período de recuperação" da economia.

O BCP foi a estrela da sessão, recuperando das quedas acentuadas registadas nas últimas sessões. O banco é dos títulos da praça portuguesa mais expostos à evolução das bolsas mundiais e hoje aproveitou a boleia do bom desempenho do setor financeiro europeu. O Stoxx Banks somou mais de 1% no dia em que o BCE anunciou que seis bancos europeus têm requisitos de capital abaixo do exigido pelo regulador. As ações do BCP ganharam 4,13% para 0,1893 euros, o que representa o melhor desempenho desde 13 de setembro do ano passado.

A EDP também se destacou pela positiva, mas a elétrica está a prosseguir a tendência positiva que verifica desde o início do ano. Esta terça-feira as ações avançaram 1,63% para 4,314 euros, tendo renovado máximos de 2008. Em 2020 os títulos da elétrica já marcam ganhos de dois dígitos.





Ainda na energia, a EDP Renováveis somou 1,23% para 11,48 euros e a Galp Energia valorizou 0,58% para 13,86 euros. A petrolífera revelou esta terça-feira que a sua produção de petróleo cresceu 21% no quarto trimestre do ano passado, com os contributos positivos da atividade tanto no Brasil como em Angola.