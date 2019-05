Bolsa nacional em mínimos de quatro meses e meio com Galp e JM a pressionar

A bolsa nacional não escapou à razia que atingiu as principais praças europeias na sessão desta sexta-feira,31 de maio. O índice PSI-20 fechou a perder 0,40% para 5.043,99 pontos, com 11 cotadas em queda, cinco em alta e duas inalteradas, num dia em que resvalou para mínimos de 17 de janeiro.



Relativamente ao saldo semanal, o PSI-20 fechou a semana com uma desvalorização acumulada de 1,05%, no quinto ciclo semanal consecutivo em queda, o que representa a mais longa série de perdas semanais desde novembro de 2017.





A praça lisboeta acompanhou as quedas registadas na generalidade das bolsas europeias, sendo que o índice de referência europeu Stoxx600 chegou mesmo a transacionar no valor mais baixo desde 15 de fevereiro, numa sessão em que as quedas dos setores automóvel e das matérias-primas foram as que mais pesaram negativamente.