A provocar este sentimento de alerta nos mercados está o vírus da gripe chinês, que fez o quarto morto na madrugada desta terça-feira, com o número de pessoas infetadas a aumentar mais do que o previsto.



Os mercados receiam que o vírus se possa espalhar para fora da China, uma vez que nesta altura de passagem de ano no calendário chinês, muitos chineses a viver noutras partes do mundo aproveitam para visitar o seu país.



No radar dos investidores está também a reunião do Banco Central Europeu (BCE), marcada para a próxima quinta-feira, e ainda a divulgação dos dados do PMI, que medem o pulso à saúde das principais economias da Europa, a serem divulgados na sexta-feira seguinte.



Por cá, o BCP perde 0,95% para os 18,73 cêntimos, enquanto que a petrolífera Galp desvaloriza 1,19% para os 14,91 euros por ação, numa altura em que o preço do petróleo Brent, a referência para Portugal, perde 1% para os 64,55 dólares por barril.



A negociar em território negativo está também a EDP (-0,68%) e a Mota-Engil (0,84%). No retalho, a Jerónimo Martins perde 0,64% para os 15,43 euros e a Sonae perde 1,14% para os 87 cêntimos por ação. Também a Nos perde 0,89% para os 4,926 euros.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira, dia 21 de janeiro, a desvalorizar 0,75% para os 5.264,28 pontos, pressionada pelo BCP e também pela Galp.No total, apenas uma cotada na bolsa nacional abriu a negociar em alta, enquanto que a grande maioria (15) das empresas acordou em queda.