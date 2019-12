acordou o fornecimento de energia 100% renovável a três centros comerciais da marca El Corte Inglés em Espanha.

UBS melhorou a recomendação das ações da empresa de "neutral" para "comprar" e manteve o preço-alvo de 5,40 euros.

A impulsionar os ânimos estão as notícias de que o acordo comercial entre Washington e Pequim está perto de ser finalizado, conforme as informações recolhidas e divulgadas pela Bloomberg. A verificar-se, este desfecho evita o aumento das tarifas sobre a China, que está agendado para daqui a 11 dias e que Trump prometeu concretizar no caso de não existir entendimento.Em Lisboa, o banco BCP é o peso pesado que fica mais à frente na tabela dos ganhos. O banco liderado por Miguel Maya subiu 2,92% para os 19,41 cêntimos, num dia em que as cotadas do setor da banca a nível europeu valorizam mais de 1%. EDP e Jerónimo Martins também se juntam às que mais somam, tendo avançado, respetivamente, 1,83% para 3,62 euros e 1,43% para 14,53 euros. Esta quarta-feira, foi noticiado que a elétricaNo topo da tabela está outra retalhista, a Sonae, que apreciou 3,29% para os 94 cêntimos. As papeleiras são mais um grupo de cotadas em destaque, com a Altri em segundo do pódio a subir 3,29% para os 5,65 euros. A Navigator também alinhou no verde com uma valorização de 2,43% para os 3,54 euros.A Nos faz parte do grupo de cinco cotadas que subiram mais de 2%, tendo somado 2,17% para os 5,03 euros no dia em que o banco suíço(Notícia atualizada às 16:55)