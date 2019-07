Bolsa nacional no vermelho com EDP e Galp a liderar perdas

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a cair 0,25% para os 5.250,50 pontos. São nove as cotadas em queda, seis a subir e três a manter-se inalteradas, num dia em que o índice nacional abandona o terreno positivo depois de o ocupar em quatro sessões consecutivas.



Na Europa, a tendência é indefinida, depois de Trump se ter voltado a pronunciar-se sobre as negociações comerciais com a China invocando o poder de impor novas tarifas e lamentando que a China tivesse rejeitado uma primeira versão.



Os investidores aguardam ainda, esta quarta-feira, 17 de julho, importantes pistas sobre a situação económica do Velho Continente e dos Estados Unidos. Deste lado do Atlântico, saem os números da inflação da Zona Euro, relativos a junho. Já em território norte-americano é publicado o Livro Bege da Reserva Federal, o qual contém novas pistas sobre a evolução da economia norte-americana. O desempenho do PIB do país terá um grande peso nas decisões do banco central nos próximos meses. Qualquer sinal de abrandamento pode levar a Fed a acelerar um corte de juros no país.





Por cá, os "pesos pesados" EDP e Galp são os que mais pesam na negociação. A elétrica lidera as quebras ao perder 1,07% para os 3,33 euros, completando três sessões consecutivas no vermelho e descendo a mínimos do início de junho. Da ótica dos analistas do Caixabank BPI, "no caso da EDP e da REN serão as yields a principal condicionante", uma vez que "a evolução das yields tem um impacto direto nos sectores mais defensivos". Esta lógica contraria o recente comportamento dos títulos, que caíram apesar das recentes descidas nos juros. " Este padrão, se repetido, poderá sinalizar que muitos gestores de fundos estão a diminuir a sua exposição a estes sectores, os mais populares no segundo trimestre deste ano", defendem os mesmos analistas.



No pódio das perdas do PSI-20 segue-se a Galp que cede 1% para os 13,86 euros, avançando em contraciclo com o petróleo. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, está a valorizar 0,39% para os 64,60 dólares.



(Notícia atualizada às 08:28)