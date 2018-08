Bolsa nacional no vermelho com Jerónimo Martins, Galp e EDP a pressionar

A bolsa nacional abriu no vermelho, com sete cotadas a subir, sete a descer e quatro inalteradas. Na Europa a tendência é mista enquanto se esperam várias novidades dos EUA.



Washington e Pequim reúnem-se para discutir as tarifas comerciais e a expectativa dos investidores é que as reuniões acalmem a tensão entre os dois países. Ainda esta quarta-feira, vão ser divulgadas as minutas da última reunião da Fed, que poderão dar pistas sobre se em Setembro haverá o terceiro aumento de juros nos EUA.





Em Lisboa, Jerónimo Martins, Galp e EDP pressionam o índice nacional. A retalhista cai 0,38% para os 13,17 euros, a Galp cede 0,20% para os 17,42 euros e a EDP quebra 0,18% para os 3,38 euros. O sector do papel divide-se mas a maioria das cotadas resvala para o vermelho, com a Semapa a liderar as perdas - cai 0,43% para os 18,44 euros - e a Navigator a deslizar 0,36% para os 4,42 euros.