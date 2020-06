A União Europeia está mesmo preparada para barrar os viajantes dos Estados Unidos por causa do aumento de casos no país, colocando-o na mesma categoria que Brasil e Rússia, de acordo com o New York Times.



Em todo o mundo totalizam-se mais de 9 milhões de casos, sendo que desses, apenas 3,8 milhões continuam ativos. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos registados e o número não tem parado de crescer nos últimos dias, principalmente em alguns estados como o Texas.Na América Latina, o número de mortes superou os 100 mil, o que representa cerca de 20% do número total de mortes registadas em todo o mundo, principalmente devido ao Brasil e, mais recentemente, ao México que tem visto os números de novos casos e mortes dispararem.Por cá, as empresas com mais peso na bolsa nacional assumem tendências díspares. Se por um lado a petrolífera Galp regista um ganho de 0,78% para os 10,96 euros por ação e o BCP avança 0,61% para os 11,56 cêntimos por ação; por outro, a EDP recua 0,31% para os 4,184 euros e a retalhista Jerónimo Martins cai 0,06% para os 15,815 euros.Também a EDP Renováveis perde 1,17% para os 11,86 euros.Os CTT - Correios de Portugal caem 0,23% para os 2,19 euros por ação, depois de ter sido noticiado ontem que a espanhola Indumenta Pueri (dona da fabricante de roupa infantil Mayoral), através da Global Portfolio Investments, reforçou a sua posição nos CTT de 5,6618% para 10,0386%.