Bolsa nacional recua pela primeira vez em sete sessões  

A bolsa nacional abriu em terreno negativo, a acompanhar a tendência das principais praças europeias. Depois de ontem ter concluído a sexta sessão em alta e tocado em máximos de 2 de Fevereiro, o PSI-20 abriu a cair 0,56% para os 5.554,16 pontos, com 3 cotadas em alta, 13 em queda e duas sem variação.

As bolsas norte-americanas fecharam ontem em queda acentuada, com os índices a marcarem perdas próximas dos 2%, penalizados pela subida dos juros dos títulos de dívida a 10 anos dos EUA, que pela primeira vez em quatro anos superaram a barreira dos 3%.

Estes receios com a escalada dos juros das obrigações contagiaram as praças asiáticas e europeias, que negoceiam no vermelho, uma tendência também partilhada pela bolsa portuguesa.

Os investidores estão já de olhos postos na reunião do Banco Central Europeu (BCE) esta quinta-feira, à espera de mais pistas de Mario Draghi sobre quando irá a autoridade monetária começar a reduzir os estímulos à economia europeia.

A pressionar a bolsa portuguesa estão sobretudo as cotadas com maior peso no índice.

As acções da Jerónimo Martins (-0,28% para 14,335 euros) e Galp Energia (-1,21% para 15,92 euros) estão em foco já que as duas cotadas vão apresentar resultados até ao final da semana. O BPI prevê uma subida de 9% nos lucros da retalhista, para 78 milhões de euros. Quanto À petrolífera, deverá ter registado lucros de 103 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 3,6% face aos 99 milhões do período homólogo do ano passado, segundo o CaixaBI.

A Altri, que ontem tocou em máximos históricos, desvaloriza 0,33% para 6,13 euros. Na energia a tendência também é negativa, com a EDP a ceder 0,25% para 3,229 euros e a EDP renováveis a cair 0,38% para 7,94 euros.

As acções do BCP desvalorizam 0,41% para 0,2906 euros. Segundo as estimativas do BPI, no próximo dia 7 de Maio, o Banco Comercial Português deverá apresentar um resultado líquido de 84 milhões de euros relativo ao primeiro trimestre deste ano, uma subida de 67% face ao mesmo período do ano passado. O banco fechou 2017 com lucros de apenas 3 milhões de euros.