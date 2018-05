Bolsa nacional recua pressionada pela Galp e Jerónimo Martins

O principal índice nacional, o PSI-20, abriu a sessão com nota negativa: recua 0,19% para os 5684,59 pontos, com nove cotadas a subir, sete em trajetória descendente e duas inalteradas. A Europa espreita acima da linha de água, com ganhos de 0,02% no Stoxx 600, o principal agregador de cotadas europeias. A puxar por este índice está o sector das matérias primas, com uma valorização de 0,93%, enquanto o sector do turismo pesa negativamente com perdas de 0,70%.



Em Lisboa, a Galp empurra o índice para terreno negativo, com uma quebra de 2,48% para os 16,53 euros por título. Isto, num dia em que o petróleo volta os ganhos, e o barril de Brent, referência para a Europa, já subiu 0,38% para os 79,58 dólares, roçando a fasquia dos 80 dólares. A Jerónimo Martins reforça as perdas com uma descida de 0,47% para os 13,75 euros.



A travar maiores descidas está, pelo contrário, a EDP, com uma subida de 0,53% para 3,418 euros. A subsidiária de energias limpas, EDP Renováveis, está a valorizar apenas 0,06% para 8,035 euros. A empresa liderada por Manso Neto anunciou ter fechado um novo contrato de venda de energia nos EUA antes da abertura.





que disparou mais de 13% para 7,55 euros na última sessão, encontra-se a cair 1,85% para os 7,41 euros.





No sector do papel, que bateu recordes na sessão anterior, destaque para a Semapa, que abre a sessão com uma subida de 1,46% para os 20,85 euros, renovando os máximos históricos. A papeleira revelou as contas do primeiro trimestre após o fecho da sessão anterior e registou lucros de 27,2 milhões de euros, quase o dobro do atingido no período homólogo.Entre as restantes representantes do sector do papel no índice nacional, a Navigator também mantém a tendência positiva, e sobe 0,74% para os 5,415 euros. Já a Altri,

Em dia de apresentação dos resultados do primeiro trimestre, que só serão conhecidos após o fecho, a Sonae valoriza 1,06% para os 1,148 euros. Os analistas do BPI estimam que a retalhista co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério tenha registado lucros de 15 milhões de euros, mais 77% do que os 8 milhões reportados entre Janeiro e Março de 2017. As receitas deverão ascender a 1.328 milhões, mais 4% face ao período homólogo, e o EBITDA deverá ser de 54 milhões (+13%), contra 48 milhões nos primeiros três meses do ano passado, segundo as projecções do BPI.



Fora do PSI-20, a Sonaecom segue a somar 0,20% para os 1,018 euros na primeira sessão após a apresentação de resultados, que revelou na noite de 16 de Maio. A Sonaecom lucrou, no primeiro trimestre deste ano, 5 milhões de euros, uma melhoria de 11,3% ou 500 mil euros, face aos 4,5 milhões obtidos há um ano.

(Notícia actualizada às 08:35 com mais informação)