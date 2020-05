Outro dos fatores de otimismo, que tem dado alguma força nos últimos dias, foi a reabertura gradual das economias um pouco por toda a Europa. Contudo, o receio de uma segunda vaga de contágio do novo coronavírus deixa os investidores de pé atrás, bem como o impacto que a covid-19 está a deixar em todo o mundo.



Com nove cotadas a subir as restantes nove a desvalorizar, o destaque foi para a Nos, que avançou 3,26% para os 3,426 euros por ação, mesmo depois de ter anunciado p rejuízos de 10,4 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um valor que compara com o lucro de 42,5 milhões de euros registado em igual período do ano passado.



A petrolífera Galp subiu 2,06% para os 10,38 euros, num dia em que os preços do petróleo norte-americano (+8,50%) e do Brent (+4,68%) ganharam força.



No setor do retalho, tanto a Jerónimo Martins, dona o Pingo Doce, e a Sonae, dona do Continente, conseguiram terminar o dia com ganhos de 0,65% e 1,75%, respetivamente.



No lado das quedas, os CTT perderam 2,34%, enquanto que a Mota-Engil derrapou 0,93%. O BCP caiu 0,10% e a EDP desvalorizou 0,26%.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira, dia 7 de maio, a valorizar 0,85% para os 4.220,85 pontos, acompanhando a prestação das restantes praças europeias.A dar alento à negociação de hoje estiveram os dados relativos às exportações da China que aumentaram 8,2% em abril, quando se esperava que caíssem 14,4%.