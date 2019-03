A bolsa nacional segue em queda, acompanhando a tendência das congéneres europeias, num dia em que as atenções estão focadas na reunião do BCE.

Este contexto, numa altura em que ainda há uma grande incerteza sobre as negociações comerciais entre EUA e China têm ditado algum pessimismo entre os investidores.



Na bolsa nacional, o BCP recua 0,69% para 0,2442 euros, numa altura em que o setor o papel também pressiona, com a Navigator a perder 1,12% para 4,4 euros, a Altri a recuar 0,79% para 7,50 euros e a Semapa a cair 0,39% para 15,52 euros.



Do lado oposto está o grupo EDP, com a elétrica a subir 0,22% para 3,231 euros e a EDP Renováveis a avançar 0,24% para 8,42 euros. Ainda no setor da energia, a Galp está a recuar 0,37% para 14,865 euros.



A travar a queda da bolsa está ainda a Jerónimo Martins, ao apreciar 0,23% para 13,26 euros, assim como a Sonae SGPS, que sobe 0,15% para 0,972 euros.

A bolsa nacional iniciou o dia com ganhos ligeiros, mas já inverteu a tendência e acompanha a queda verificada nas congéneres europeias. O PSI-20 cai 0,27% para 5.283,25 pontos, com 13 cotadas a desvalorizar e cinco a subir. A bolsa nacional interrompe assim uma série de cinco sessões de ganhos, a maior desde o início do ano.A condicionar a negociação continuam os receios sobre a evolução da economia mundial. Depois de a China ter reduzido as suas previsões para o crescimento económico - que a confirmar-se será o ritmo de expansão mais lento em três décadas - hoje será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) atualizar as suas estimativas, prevendo-se uma revisão em baixa. Já ontem, a OCDE cortou as suas estimativas para o crescimento do produto interno bruto (PIB) da Zona Euro de 1,8% para 1% este ano.