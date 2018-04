Bolsa nacional sobe à boleia da Jerómimo Martins

Na bolsa nacional, o destaque é a Jerónimo Martins, subindo 2,93% para 14,755 euros, depois de esta manhã ter revelado os resultados do primeiro trimestre, reportando lucros de 85 milhões de euros , o que supera as estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg, que apontava para um resultado líquido de 78 milhões de euros.Já as acções da Corticeira Amorim estão a cair 1,64% para 10,82, no dia em que descontam o dividendo que vai ser pago aos accionistas pelos resultados obtidos em 2017. A empresa vai distribuir 0,185 euros por acção. Excluindo este ajuste técnico as acções da Corticeira estariam a subir 0,05%. Esta é a primeira empresa a pagar - e consequentemente descontar - os dividendos aos accionistas Do lado oposto está a o BCP, a descer 0,17% para 0,288 euros. Tal como a EDP, que perde 0,19% para 3,204 euros.A Galp deprecia 0,10% para 15,765 euros, a um dia de revelar os resultados do primeiro trimestre do ano.

Em alta seguem também os títulos da Pharol, ao apreciarem 1,92% para 0,265 euros, num dia em que o Negócios noticia que a empresa já não espera receber quase nada dos 897 milhões de euros que a então PT investiu, em 2014, em papel comercial da Rioforte, empresa do universo Espírito Santo e que nesse ano entrou em insolvência.

Fora do PSI-20, a Teixeira Duarte segue estável nos 0,276 euros, depois de ontem ter anunciado que fechou um acordo com BCP, Novo Banco e CGD para a redução da dívida. Para tal terá de vender um conjunto de activos no valor de 500 milhões de euros.

(Notícia actualizada com mais informação)