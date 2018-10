A bolsa nacional iniciou a sessão em alta, num dia em que as congéneres europeias estão a registar oscilações ligeiras. As questões relacionadas com Itália, Brexit e subidas de juros nos EUA estão a pressionar, enquanto os resultados apresentados estão a travar o pessimismo.

As acções da Jerónimo Martins apreciam 0,44% para 11,40 euros e a Sonae SGPS está a avançar 0,96% para 0,8445 euros.



Na energia, a Galp valoriza 0,64% para 15,73 euros, a EDP cresce 0,51% para 3,156 euros e a EDP Renováveis avança 0,37% para 8,165 euros.



A impulsionar a bolsa está ainda a Nos, ao apreciar 1,07% para 5,185 euros., bem como a Corticeira Amorim, que está a subir 1,20% para 10,14 euros.



Do lado oposto está a Mota-Engil, que perde 1,8% para 1,85 euros, e o sector do papel, com a Navigator a ceder 0,33% para 4,204 euros e com a Altri a cair 0,82% para 7,28 euros.



(Notícia actualizada com mais informação)

O PSI-20 iniciou o dia a subir 0,35% para 5.075,88 pontos, com oito cotadas em alta, seis em queda e quatro inalteradas. Entre as congéneres europeus a tendência não é definida, numa altura em que a Europa está sob pressão devido às questões orçamentais de Itália e ao impasse em relação ao Brexit. A pressionar as bolsas está também o sentimento negativo que pautou a negociação nos EUA, depois de serem conhecidas as minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) . A autoridade já está a estudar subir os juros para além dos 3%.A travar o pessimismo na negociação está ainda a apresentação de resultados de várias cotadas na Europa. Unilever, apresentou dados de vendas superiores ao esperado, a SAP, a Ericsson e a Pernod Ricard reportaram aumentos dos lucros, com os números a superarem as estimativas.A contribuir para a subida do índice estão os sectores do retalho e da energia.