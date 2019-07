Bolsa nacional sobe em dia de resultados e BCE

A bolsa nacional negoceia em alta ligeira nos primeiros minutos de negociação, em linha com o comportamento das principais praças europeias, que estão a ser impulsionadas por resultados positivos apresentados por diversas cotadas.

O PSI-20 valoriza 0,12% para 5.209,46 pontos, com 10 cotadas em alta, quatro em queda e outras tantas sem variação.

Os investidores estão focados na reunião de hoje do Banco Central Europeu, já que existe a expectativa de que a autoridade monetária possa anunciar já esta quinta-feira um corte de juros. O mercado está a atribuir uma probabilidade de cerca de 40% ao cenário de redução da taxa de depósitos de -0,4% para -0,5%. Se Mario Draghi não avançar já hoje, deverá concretizar em setembro as medidas de política monetária para impulsionar a economia, sendo que em cima da mesa está também um novo programa de compra de ativos.

As atenções dos investidores estão também centradas nos resultados empresariais. Nos Estados Unidos, depois do fecho da sessão de ontem, o Facebook anunciou resultados favoráveis, ao contrário da Tesla e Ford, que reportaram números que dececionaram os analistas. Na Europa, antes da abertura da sessão cotadas de dimensão relevante como a Volkswagen, Danone, Telefónica, Unilever, Nokia e Total apresentaram os números do segundo trimestre.

Em Lisboa também são os resultados que marcam a agenda, sendo que hoje, depois do fecho, serão anunciados os números da Jerónimo Martins, EDP, REN, Novabase e CTT.

A Navigator desvaloriza 0,18% para 3,270 euros depois de ter anunciado ontem que registou um resultado líquido de 94,9 milhões de euros no primeiro semestre deste, valor que corresponde a uma quebra de 20,5% face aos lucros 119,4 milhões registados em igual período do ano passado.

A Sonae é a cotada que mais impulsiona o PSI-20, com uma valorização de 1,2% para 0,889 euros. Ainda em alta os CTT somam 0,68% para2,066 euros, a Jerónimo Martins ganha 0,24% para 14,87 euros e Nos valoriza 0,34% para 5,845 euros. O BCP valoriza 0,57% para 0,266 euros, recuperando da queda das últimas sessões.

Fora do PSI-20, a Impresa dispara 5,26% para 26 cêntimos depois de ter anunciado que encerrou a primeira metade do ano com lucros de 3,46 milhões de euros, uma subida homóloga de 37,9% e um valor que supera o lucro registado em todo o exercício de 2018.