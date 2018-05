Bolsa nacional sobe pela quarta sessão consecutiva

Esta quarta-feira as bolsas digerem a decisão de Donald Trump de abandonar o acordo com o Irão. No PSI-20, a EDP Renováveis anunciou um aumento dos lucros.

A bolsa nacional abriu em terreno positivo após três sessões de ganhos. O PSI-20 valoriza 0,32% para os 5.557,06 pontos. Em destaque está a subida de 1,58% do BCP e de 0,58% da Galp Energia.

As ações do BCP abriram a valorizar 1,58% para os 29,65 cêntimos, depois de uma subida de quase 5% na sessão anterior. Os investidores têm reagido de forma positiva aos resultados do banco que lucrou 85,6 milhões de euros, mais 70,8% face ao período homólogo. Além disso, o BCP anunciou que vai reduzir o crédito malparado em 1,5 mil milhões de euros este ano.







A decisão de Donald Trump de retirar os Estados Unidos (EUA) do acordo sobre o programa nuclear do Irão deverá marcar a sessão bolsista desta quarta-feira. A nível internacional é aguardada uma subida do preço do petróleo, o que está já se está a verificar com o barril acima dos 70 dólares. Tanto o Brent, petróleo cotado em Londres, como o West Texas Intermediate (WTI), petróleo cotado em Nova Iorque, avançam mais de 2%.

A beneficiar desse efeito estão as energéticas. No PSI-20, a Galp Energia abriu a subir 0,58% para os 16,38 euros. Já a EDP Renováveis divulgou os seus resultados, anunciando um aumento dos lucros em 39% antes do arranque da bolsa e abriu a subir 0,06% para os 8,04 euros. A empresa lucrou 94,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que compara com 67,9 milhões de euros no mesmo período do ano passado. Contudo, a tendência em bolsa inverteu e, após o arranque, a cotada passou a desvalorizar mais de 1%.

Além do BCP e das energéticas, a Navigator abriu com uma valorização de 0,73% para os 4,9 euros, um dia antes de divulgar as contas do primeiro trimestre. Já os CTT arrancaram com uma subida de 0,57% para os 3,16 euros. Fora do PSI-20, a Sonae Indústria abriu a subir 1,12% para os 2,72 euros no dia em que apresenta resultados, após o fecho da bolsa.

Por outro lado, a principal queda é protagonizada pela Pharol. A cotada abriu a descer 1,57% para os 28,25 cêntimos. Juntam-se ainda a Jerónimo Martins com uma desvalorização de 0,22% para os 13,44 e da Corticeira Amorim com uma queda de 0,36% para os 11,14 euros. E a EDP que abriu com uma queda ligeira ao desvalorizar 0,13% para os 3,05 euros.



(Notícia actualizada às 8:25 com mais informação)