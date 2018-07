O sector do papel segue também no verde, com a Semapa a ganhar mais de 1% para 23,35 euros, a Altri a apreciar 0,23% para 8,66 euros e a Navigator a subir 0,20% para 5,035 euros.



Do lado oposto está a Jerónimo Martins, que desce 0,20% para 12,545 euros.

O PSI-20 sobe 0,40% para 5.622,42 pontos, elevando para quatro o número de sessões a valorizar. este é o maior ciclo de ganhos desde o início de Junho. Entre os congéneres europeus a tendência é igualmente de subidas.A contribuir para a subida da bolsa nacional está a Galp Energia, ao avançar 0,27% para 16,96 euros, no dia em que anunciou que foi dado mais um passo para a exploração de gás em Moçambique Os ganhos do BCP, de 0,58% para 0,2591 euros, também estão a ajudar aos ganhos do índice.