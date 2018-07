Bolsa nacional sobe sustentada por BCP e retalho

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional sobe 0,45% para os 5.617,99 pontos, com 15 cotadas a subir, duas descer e uma inalterada. Na Europa, as principais bolsas abriram no verde. Esta quarta-feira o Banco Central Europeu anunciou que iria manter inalteradas as taxas directoras dos juros e o presidente, Mario Draghi, assegurou que a economia estabilizou em níveis elevados, a inflação vai no bom caminho – embora seja cedo para cantar vitória – e o acordo de Trump com a União Europeia "é um bom sinal".

Em Lisboa, a BCP, a Sonae e a Jerónimo Martins sustentam os ganhos, num dia em que os resultados divulgados e prestes a divulgar por várias empresas agitam as várias cotadas.



O banco liderado por Miguel Maya, que apresentou as contas esta quarta-feira, avança 0,48% para os 26,98 cêntimos. A instituição fechou o primeiro semestre com um resultado líquido de 150,6 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 67,5% face aos primeiros seis meses do ano passado.

A Jerónimo Martins recupera esta quinta-feira, com uma subida de 0,40% para os 12,43 euros, depois das fortes quebras da sessão anterior. A Sonae valoriza 2,57% para 97,9 cêntimos.

A maioria das cotadas do sector da energia também se posicionam no terreno positivo.



Já a empresa de energias limpas liderada por Manso Neto destoa, com uma quebra de 0,45% para os 8,76 euros. A EDP Renováveis chegou contudo a afundar 7,39% para os 8,15 euros nos primeiros momentos de negociação, a maior queda intradiária desde Junho de 2016.