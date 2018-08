Bolsa nacional soma 1%. BCP e Jerónimo Martins sustentam

O PSI-20 segue com ganhos expressivos num dia em que a Europa se alinha em terreno positivo. Por cá, BCP e Jerónimo Martins dão força ao principal índice. Os CTT e as papeleiras também se destacam.

A bolsa reforça os ganhos, num dia em que as principais praças europeias se pintam de verde. Lá fora, os investidores animam, no arranque de uma semana preenchida de encontros de relevo. China e Estados Unidos vão voltar a discutir as relações comerciais entre estas duas economias entre 21 e 22 de Agosto, antes de entrarem em vigor tarifas dos EUA sobre 16 mil milhões de dólares de produtos importados da China. Nos EUA, esta semana os focos estão virados para a divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) e para a reunião de Jackson Hole, onde estarão os principais responsáveis da Fed dos EUA.

Esta segunda-feira destaque para a bolsa grega, que avança 1,38% para os 1.903,53 pontos no dia em que termina o programa de resgate, no qual se mantinha há oito anos.