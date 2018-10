Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional arrancou a sessão desta terça-feira, dia 23 de Outubro, com uma desvalorização de 0,88% para os 4.974,91 pontos. Esta é a terceira sessão consecutivas de quedas na praça lisboeta. O PSI-20 acompanha assim a tendência negativa das praças europeias que começam com o pé esquerdo depois de uma sessão negativa nas bolsas asiáticas.A maior parte das cotadas está a negociar em baixa neste arranque de sessão. É o caso do BCP, Jerónimo Martins, Galp Energia, Altri e Sonae - cotadas que perdem mais de 1%. Na Europa, o cenário é idêntico. "Na pré-abertura, os mercados europeus ensaiavam com perdas acentuadas, justificadas pela debilidade das bolsas chinesas e pela situação em Itália", escrevem os analistas do BPI no comentário de abertura.No caso das bolsas chinesas continua a pesar o receio à volta da guerra comercial com os Estados Unidos. Ontem o índice de Xangai tinha recuperado, mas esta terça-feira voltou às perdas. Isto acontece mesmo depois do Governo ter garantido que irá baixar o IRS para contrabalançar o efeito negativo da guerra comercial e que irá apoiar as empresas caso a economia abrande. No caso de Itália aguarda-se uma decisão de Bruxelas nesta terça-feira , que pode ficar marcada como o dia em que pela primeira vez as instituições europeias decidiram obrigar um Estado-membro a refazer a sua proposta do Orçamento do Estado. Ontem, na resposta a uma nova carta da Comissão Europeia, o ministro das Finanças, Giovanni Tria, garantiu que irá intervir caso haja desvios nas metas. Mas manteve-as, assumindo que viola as regras europeias, um mal necessário, segundo o Governo.Em Lisboa, a maior queda é protagonizada pela Altri que desliza 2,42% para os 7,26 euros. Na banca, o BCP perde 1,38% para os 22,2 cêntimos. Nas retalhistas, a Jerónimo Martins desvaloriza 1,28% para os 11,17 euros e a Sonae recua 1,23% para os 84,65 cêntimos. Nas energéticas, a maior queda é a da Galp Energia que perde 1,05% num dia em que o petróleo também negoceia em terreno negativo.(Notícia em actualização)