Bolsa nacional valoriza pela terceira sessão

As acções do BCP e da Sonae impulsionam a abertura da praça portuguesa, numa sessão que também está a ser positiva para as bolsas europeias.

A bolsa nacional abriu a sessão em alta, no terceiro dia de ganhos para o índice PSI-20, que alinha com as restantes praças europeias.





O índice português sobe 0,1% para 5.320,44 pontos, com sete cotadas em terreno positivo, seis em queda e cinco sem variação. Nas praças europeias a tendência também é de ganhos e as bolsas asiáticas evoluíram em terreno positivo (o Nikkei em Tóquio ganhou 1,2%) devido ainda às expectativas de que os Estados Unidos e a China avancem para uma nova ronda de negociações que evite uma escalada na guerra comercial entre os dois países.



Em Lisboa as atenções estão centradas na decisão da Standard & Poor's, que tem agendada uma possível acção de "rating" para o Portugal. Actualmente, a agência avalia a dívida portuguesa em "BBB-".