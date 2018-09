O PSI-20 cai pelo décimo dia consecutiv , numa altura em que oito cotadas sobem, sete descem e três seguem inalteradas. Entre os congéneres europeus o arranque de sessão está a ser igualmente negativo, com os investidores cautelosos em relação ao impacto das crises financeiras dos emergentes e com a guerra comercial entre os EUA e a China.Na bolsa nacional, as descidas da EDP, BCP e Mota-Engil estão a ser determinantes para o desempenho.(Notícia em actualização)