Bolsa nacional volta aos ganhos impulsionada por EDP e BCP

A bolsa nacional avança 0,04% para os 5.539,57 pontos, com dez cotadas a subir, três a descer e cinco inalteradas. Na Europa, a tendência é igualmente positiva, numa altura em que a lira, activo que tem sinalizado a instabilidade económica na Turquia, recupera das pesadas perdas da última semana.

Em Lisboa, a EDP e o BCP animam a bolsa nacional. A eléctrica liderada por António Mexia abriu a valorizar 0,64% para os 3,446 euros enquanto o banco avança 0,38% para os 26,1 cêntimos.



As papeleiras também ajudam ao desempenho do índice, recuperando das perdas da sessão anterior. A Navigator, que chegou a afundar 18% na última sessão, avança agora 0,22% para os 4,612 euros. A imposição de uma taxa de 37% sobre as vendas nos EUA ditou a maior descida da Navigator em bolsa desde 2012, na sessão com a maior liquidez em mais de dois anos.



A Altri, que também perdeu na sessão anterior - mais de 3% - arranca esta terça-feira a somar 0,46% para os 8,71 euros. Já a Semapa consta da lista das cotadas inalteradas.