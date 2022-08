Bolsa no verde animada por energéticas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa arrancou a primeira sessão da semana em terreno positivo. O PSI avançava 0,39% para 6.191,76 pontos. Das 15 empresas que compõe o índice de referência, seis estavam a valorizar, quatro a perder e cinco inalteradas.A liderar os ganhos na manhã de segunda-feira estava a Greenvolt, a valorizar 1,85%, seguida da EDP Renováveis, com mais 1,22% e da EDP, a subir 1,01%. A Galp mantinha-se inalterada.Também a Jerónimo Martins, peso pesado da bolsa de Lisboa, estava a ganhar 1,07% na abertura da sessão. Com ganhos abaixo de 1% destaca-se a Altri (+0,35%) e a Nos (+0,05%). Inalteradas, além da Galp, estavam a Corticeira Amorim, CTT, REN e Mota-Engil.Em sentido contrário, com perdas, seguia a Semapa (-0,97%), a Sonae (-0,19%), a Navigator (-0,15%) e o BCP (-0,13%).