A bolsa nacional iniciou o dia com ganhos ligeiros, à semelhança do resto da Europa, num dia em que os investidores voltam a estar de olhos postos no Reino Unido, com a votação sobre a saída do país da UE sem acordo.

No mercado nacional, o dia será de apresentação dos resultados da Altri e da Cofina, bem como a ida ao mercado por parte do IGCP, que pretende financiar-se entre 1.000 e 1.250 milhões de euros com obrigações que têm maturidade a sete e dez anos.



Entre as cotadas, as oscilações são igualmente ligeiras. A Galp Energia aprecia 0,25% para 14,12 euros, o BCP sobe 0,04% para 0,2235 euros, a Jerónimo Martins avança 0,08% para 12,88 euros. Em alta está também a Altri, que recupera parte da queda registada na última sessão, ao subir 0,56% para 7,16 euros, no dia em que os investidores vão ficar a conhecer os números de 2018.



Do lado oposto, a EDP cede 0,12% para 3,243 euros e a EDP Renováveis cau 0,23% para 8,535 euros.



O PSI-20 segue a ganhar 0,05% para 5.154,44 pontos, com sete cotadas em alta, sete em queda e quatro inalteradas. Entre os congéneres europeus o cenário é idêntico, com as bolsas a subirem, mas ganhos muito ligeiros. Os investidores estão a aguardar pelo desfecho de mais uma votação no Parlamento britânico. Depois de os deputados terem chumbado o plano revisto de Theresa May para a saída, hoje vão votar o cenário de uma saída sem acordo.Entretanto, o Governo já revelou que tem um plano para limitar o impacto de uma saída sem acordo : a eliminação das tarifas de importação sobre 87% dos bens comprados ao exterior por parte do país.