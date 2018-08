Em alta está também o BCP, ao subir 0,91% para 0,2539 euros.



Do lado oposto está a EDP Renováveis, ao descer 0,29% para 8,70 euros, enquanto a EDP está a apreciar 0,06% para 3,402 euros.



Ainda na energia, a Galp sobe 0,96% para 17,415 euros, numa altura em que os preços do petróleo recuperam de uma queda acentuada da última sessão. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir 0,42% para 71,06 dólares, depois de ontem ter desvalorizado mais de 2%, a reflectir o aumento inesperado das reservas dos EUA e os receios em torno da crise turca e da guerra comercial entre os EUA e a China.



(Notícia actualizada com mais cotações)

O PSI-20 sobe 0,36%, com 11 cotadas em alta, cinco em queda e duas inalteradas. No resto da Europa a tendência também é de ganhos, com as bolsas a recuperarem das quedas recentes. Ainda ontem, os índices fecharam a perder mais de 1%. A justificar as quedas estiveram os receios em torno da crise da Turquia. Contudo, os últimos desenvolvimentos vieram travar estes receios. O Qatar disponibilizou-se a investir 15 mil milhões de dólares na economia turca e a Alemanha também já se posicionou para tentar travar esta crise financeira, que tem afectado a Europa devido aos riscos de contágio.Assim, depois de um dia de fortes quedas, esta quinta-feira volta a ser uma manhã pintada de verde.Na bolsa nacional, a Navigator, que tem estado a registar fortes desvalorizações desde que os EUA anunciaram uma taxa de 37% sobre as vendas desta empresa para aquele país, está a subir 1,44% para 4,358 euros. Um desempenho que é partilhado pela Altri, a outra cotada que actua no sector do papel. A empresa está a subir 1,33% para 8,37 euros.