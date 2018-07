Bolsa sobe há cinco dias. Altri em máximos e Navigator sustentam

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 sobe 0,23% para 5.655,73 pontos, com seis cotadas em alta, sete em queda e cinco inalteradas. Esta é a quinta sessão consecutiva de ganhos na praça nacional, período em que acumula uma valorização superior a 3%.

No resto da Europa a tendência é igualmente de ganhos, ainda que alguns índices, como o espanhol e o italiano seguem em queda, isto numa altura em que os investidores começam a desviar as suas atenções para a época de apresentação de resultados, que arranca esta semana nos EUA, com o JPMorgan e o Citi a revelarem os números do segundo trimestre.

Na bolsa nacional o sector do papel volta a ser o destaque, numa altura em que a Altri já tocou num novo máximo histórico (8,99 euros). Ontem, o Santander reiniciou a avaliação da cotada co-liderada por João Borges de Oliveira e Paulo Fernandes – CEO da Cofina, dona do Negócios –, avaliando a empresa em 10,50 euros, o que confere às acções um potencial de valorização próximo de 20%. As acções da Altri sobem 2,41% para 8,94 euros.

Em alta está ainda a Navigator, ao apreciar 1,38% para 5,14 euros, enquanto a Semapa segue estável nos 23,0 euros.

A contribuir para os ganhos do índice está ainda o BCP, ao ganhar 0,23% para 0,26 euros.



Do lado oposto, e a travar a subida do principal índice nacional, está a EDP, ao perder 0,20% para 3,485 euros, bem como a Jerónimo Martins, que cai 0,04% para 12,58 euros.

As acções da EDP Renováveis, da Sonae SGPS e dos CTT, não estão nem a exercer pressão nem a impulsionar a bolsa, uma vez que seguem estáveis face à sessão de ontem.