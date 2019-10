Bolsa sobe pela quarta sessão com Galp e BCP em alta

O PSI-20 valoriza 0,28% para 5.104,60 pontos, com 14 cotadas a subir, três a descer e uma sem variação. Esta é já a quarta sessão consecutiva de ganhos no índice português, que está a ser impulsionado pela generalidade das cotadas com maior peso.

Nas bolsas europeias a abertura da sessão ainda não tem tendência definida, com os índices a serem penalizados sobretudo pelos resultados do HSBC, que ficaram abaixo do esperado e levaram o maior banco europeu a abandonar a meta de lucros que tinha fixado.

Numa altura em que os investidores estão já de olhos postos na reunião da Fed na quarta-feira (espera-se um novo corte de juros), os desenvolvimentos sobre o Brexit são também positivos, já que a França cedeu e aceitou dar mais três meses para o Reino Unido concretizar o Brexit. A oficialização da "luz verde" de toda a União Europeia deve chegar esta manhã.

Em Lisboa voltam a ser as ações da Galp Energia a impulsionar o índice, com a petrolífera a manter a tendência positiva desde que prometeu aumentar o dividendo em 10%. As ações da Galp Enegia somam 0,56% para 14,34 euros.

Ainda no setor energético a EDP Renováveis valoriza 0,81% para 9,98 euros e a EDP cede 0,25% para 3,619 euros.

As ações do BCP valorizam 0,3% para 0,2037 euros depois do Bank Millennium ter anunciado um aumento de lucros no trimestre que superou as estimativas dos analistas.

Ainda a impulsionar o PSI-20 estão as ações dos CTT (0,45% para 2,654 euros), enquanto Jerónimo Martins (-0,17% para 14,905 euros) e Navigator (-0,36% para 3,292 euros) penalizam o índice.