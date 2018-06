Bolsa sobe pelo sétimo dia com máximos no papel e subida da Galp

O PSI-20 subiu 0,20% para 5.624,61 pontos, com 10 cotadas em alta e oito em queda. Entre os congéneres europeus a tendência não é definida, com índices a subirem e outros a caírem, numa altura em que a pressão dos investidores sobre Itália e Espanha diminui.





A contribuir para os ganhos do índice esteve a Galp Energia ao apreciar 1,42% para 16,405 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a registar uma subida acentuada. O barril do Brent, negociado em Londres, aprecia 2,06% para 76,91 euros.



Do lado oposto, a EDP perdeu 1,17% para 3,37 euros e a EDP Renováveis caiu 0,24% para 8,20 euros. Em ambos os casos, as acções continuam a negociar acima da contrapartida oferecida pela China Three Gorges (CTG). No caso da EDP os chineses oferecem 3,26 euros, enquanto que pela Renováveis oferecem 7,33 euros.



A travar a subida do índice nacional esteve também a Jerónimo Martins, ao perder 0,52% para 13,45 euros.



Já o BCP apreciou 0,56% para 0,2705 euros. O banco liderado por Nuno Amado completou assim sete sessões consecutivos, num período em que acumula um ganho de 13%.



(Notícia actualizada às 16:56 com mais informação)

Na bolsa nacional, destaque para a Altri, que subiu mais de 4%, e atingiu um novo máximo histórico. As acções da empresa co-liderada por Paulo Fernandes (CEO da Cofina - dona do Negócios) subiu 4,16% para 8,52 euros, tendo chegado a tocar nos 8,57 euros, o que corresponde ao valor mais elevado de sempre.Em máximos históricos está também a Navigator, tendo tocado nos 5,74 euros. No final da sessão as acções da ex-Navigator subiram 0,98% para 5,695 euros. Já a Semapa avançou 1,54% para 23,10 euros.