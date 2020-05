Tecnológicas sustentam Nasdaq, mas Dow Jones não escapa ao vermelho

11 de maio de 2020 às 12:03

Bolsas europeias resvalam para o vermelho com turismo a manchar

As bolsas europeias inverteram os ganhos com que começaram o dia, com as cotadas do setor do turismo em destaque no vermelho.





A companhia aérea Easyjet perde cerca de 8%, a Ryanair mais de 5% e a Lufthansa acima de 2%. As carreiras britânicas são particularmente afetadas depois de o primeiro-ministro, Boris Johnson, ter anunciado que iria impor um período de quarentena aos passageiros que chegassem ao Reino Unido. Paralelamente, a homóloga norte-americana United Airlines ter cancelado a venda de dívida que tinha planeado para esta sexta-feira, o que também está a fazer as cotações desta empresa afundarem na pré-abertura.





Os investidores continuam a balançar o alívio das medidas de confinamento, que dão ânimo do ponto de vista económico, contra o risco de um novo aumento de casos da pandemia. A China voltou a decretar o isolamento social numa cidade perto da Coreia do Sul, agora que o país está já numa fase de regresso à normalidade. Do outro lado do Pacífico, foi detetatdo o primeiro caso de covid-19 na casa branca.





O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue a perder 0,62% para os 338,93 pontos.