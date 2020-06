Bolsas americanas disparam com inesperada criação de emprego no país

O Dow Jones encerrou a sessão desta sexta-feira a escalar 3,15% para 27.110,98 pontos, regressando assim ao patamar dos 27.000 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 disparou 2,62% para 3.193,93 pontos, a fixar a terceira semana consecutiva de ganhos. Desde os mínimos de março, o S&P 500 valoriza mais de 40%.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite somou 2,06% para 9.814,08 pontos, marcando assim um novo recorde de fecho (o anterior tinha sido estabelecido a 19 de fevereiro).

O Nasdaq, que conta com pesos-pesados como o Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google (as chamadas FAANG), também fixou um novo máximo histórico, na negociação intradiária, quando tocou nos 9.842 pontos.

Mas este rally bolsista não se deveu apenas às tecnológicas. A Boeing, que integra o índice Dow Jones, pulou 16% devido ao crescente otimismo em torno do setor da aviação nos EUA, que foi bastante penalizado pela pandemia e decorrentes medidas de confinamento.

Também as fabricantes automóveis e as cotadas da banca se destacaram entre os melhores desempenhos do dia.

A contribuir para este dia risonho estiveram sobretudo os bons dados do mercado laboral nos EUA.

Ao contrário do que se esperava, a economia norte-americana criou 2,5 milhões de empregos em maio, depois de ter sofrido perdas recorde no mês anterior, o que reforça a expectativa de que a contração desencadeada pela covid-19 possa estar em fase de retrocesso.

A taxa de desemprego caiu para 13,3%, contra 14,7% em abril – percentagem que tinha sido um máximo do pós-Segunda Guerra Mundial.

Nos últimos dias, a expectativa de que a economia norte-americana poderá estar a encarrilar esteve a animar os investidores, e os dados de hoje deram um novo impulso.

Os economistas inquiridos pela Refinitiv antecipavam a perda de oito milhões de postos de trabalho no mês passado, números que, a confirmarem-se, atirariam a taxa de desemprego dos EUA para um recorde de 19,7%.

No entanto, a reabertura da atividade económica em vários estados do país levou a que mais americanos do que o esperado regressassem ao trabalho.