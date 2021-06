Europa estável a aguardar por BCE e inflação nos EUA. Juros aliviam e petróleo cai

08h26

Europa estável a aguardar por BCE e inflação nos EUA

As principais bolsas europeias seguiam pouco inalteradas no início da sessão de hoje, num dia marcado pela reunião do Banco Central Europeu (BCE) e pela divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos.



O Stoxx 600 avança 0,1%, com os setores mineiro e de saúde a liderarem os ganhos. Nas telecomunicações, a compra de 12% da British Telecom pela Altice também anima as cotadas do setor.



Os índices europeus têm marcado sucessivos máximos e mantêm-se hoje em torno desses níveis.



Entre as principais praças europeias o cenário dividia-se, com Londres e Madrid em alta, enquanto Frankfurt, Paris e Milão no vermelho.