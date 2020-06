Europa sobe em dia de recordes em Wall Street. Ouro atinge máximo de quase oito anos

17:20

Europa em alta com dados económicos e relações comerciais a animar

As principais praças europeias terminaram a sessão desta terça-feira em alta, com os investidores animados com os dados sobre a indústria e os serviços na Europa e os comentários de Donald Trump a darem força.



Assim, o Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa - terminou o dia com um ganho de 1,30% para os 367,40 pontos.



Entre as praças europeias destacou-se o DAX 30 de Frankfurt que subiu 2,13% e ultrapassou a resistência dos 12.500 pontos, com os dados do PMI a superarem a expectativa para o país germânico.



Em junho, os setores dos serviços e indústria superaram as estimativas nas duas maiores economias do bloco. Na área do euro, os PMI para a indústria e serviços subiram de 31,9 pontos, em maio, para 47,5 em junho, um valor acima dos 42,4 pontos estimados pelos analistas, apontando para uma recuperação, se bem que de forma lenta.

Os novos máximos históricos em Wall Street, com o Nasdaq a superar o registo máximo anterior, deram ainda mais força à reta final da sessão europeia.



Na frente comercial,

os comentários do presidente dos Estados Unidos sobre a relação comercial com a China animaram também os investidores. Donald Trump garantiu que a primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos permanece em vigor, após o seu assistente Peter Navarro, ter dito numa entrevista à Fox News que o acordo de comércio com a China tinha morrido.