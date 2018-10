Bolsas da Euronext continuam com problemas técnicos

Miguel Baltazar/Negócios

As bolsas da Euronext tiveram um problema técnico que impediu o início da negociação à hora normal. Em vez da negociação arrancar às 8:00 só houve transacções às 9:20. E foi por pouco tempo. Oito minutos depois, a negociação foi novamente interrompida.



Em causa estão problemas técnicos, explica a Euronext. Quando a negociação foi iniciada pensou-se que as questões técnicas estavam resolvidas, mas detectaram-se problemas que levaram a que a negociação voltasse a ser interrompida.

A Euronext adianta que a negociação de todas as acções ficará congelada até novas indicações. Ou seja, só retomará a negociação quando os problemas técnicos forem resolvidos na totalidade.

As bolsas europeias, incluindo a nacional, iniciaram a negociação em alta, com alguns índices a subirem mais de 1% nos oito minuto de negociação desta segunda-feira, 29 de Outubro.

A negociação só está interrompida nas bolsas da Euronext. As restantes, como o caso de Madrid e Milão, estão a subir mais de 1%. A bolsa italiana está, inclusivamente, a apreciar mais de 2%, depois de a S&P ter decidido não cortar o rating do país na sexta-feira.