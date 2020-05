Wall Street e Europa abaladas por novos protestos em Hong Kong. Petróleo afunda mais de 4%

09:25

Europa tropeça mas foge ao vermelho na semana

As bolsas europeias estão a terminar a semana fortes no vermelho, com quebras acima de 1%, numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e a China deterioram o sentimento. Contudo, no conjunto da semana, o balanço mantém-se positivo.





O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, ilustra a tendência negativa vivida no Velho Continente com uma quebra de 1,55% para os 335 pontos. Na semana, ainda assim, contam-se ganhos de 2,16%.





Debaixo dos holofotes dos mercados está a China, que reúne uma série de más notícias que desembocam nas mesmas – temidas e interligadas – consequências: as relações com os Estados Unidos estão a azedar e as perspetivas económicas do gigante asiático também.





No que toca à relação com os Estados Unidos, a China prontificou-se a ameaçar uma retaliação face à decisão do Senado de aprovar uma lei que pode prejudicar as cotadas chinesas que negoceiam em território norte-americano.





A este ponto de tensão somam-se os novos protestos em Hong Kong, que podem servir de argumento para os Estados Unidos sancionarem a China. Os cidadãos desta província manifestam-se contra uma nova lei de segurança que o regime chinês quer implementar na região.





No final de contas, a economia chinesa poderá ver a saúde, já débil, mais afetada ainda por estes eventos. A sinalizar que perspetivas não são as melhores está a recusa do Governo chinês em avançar com uma meta para o produto interno bruto deste ano, algo que é costume há décadas e cuja ausência que o responsável do regime justifica com a elevada incerteza.