Bolsas dos EUA a caminho de novos máximos no "sapatinho"

Depois de terem marcado recordes na sessão de ontem, as bolsas dos Estados Unidos abriram em alta nesta véspera de Natal, a caminho de novos máximos.

O tecnológico Nasdaq avança 0,10% para 8.954,23 pontos enquanto o S&P500 avança 0,06% para 3.225,78 pontos, nesta que será uma sessão mais curta – as bolsas em Wall Street encerram às 18 horas de Lisboa – e de menor liquidez, já que muitos operadores já estão ausentes do mercado devido às comemorações do Natal.