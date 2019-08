Bolsas dos EUA abrem em leve alta. Investidores aguardam Jackson Hole

"O risco atual é definitivamente que o chairman Powell dececione as expectativas (sobre sinalizar novos cortes nas taxas)", disse Jeffrey Halley, analista de mercado da OANDA, à Reuters. Acrescentou que "é

difícil ver Powell a anunciar ou sugerir um novo ciclo de flexibilização agressivo quando há apenas um mês, o FOMC estava claramente muito dividido".

As minutas publicadas esta quarta-feira revelam as incertezas que pairam sobre a economia, bem ilustradas pela divergência de opiniões no seio da Reserva Federal dos EUA.



Apesar de nessa reunião, que decorreu entre 30 e 31 de julho, se ter decidido cortar as taxas de juro em 25 pontos base, para um intervalo entre os 2 e 2,25%, dois responsáveis – os presidentes da Fed de Boston e do Kansas – defenderam a manutenção do preço do dinheiro. E ainda houve quem considerasse que era preciso uma descida mais acentuada dos juros, de 50 pontos, segundo as minutas divulgadas.





Esta semana está a ter um volume de negociação menor, face ao que é habitual, uma vez que os investidores aguardam pelo discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos EUA, antes de definirem um foco nos mercados.



O Dow Jones sobe 0,3% para os 26.291,05 pontos, o S&P500 avança 0,4% para os 2.936,29 pontos e o Nasdaq ganha 0,2% para os 8.041,72 pontos.



Os dados do emprego nos EUA, divulgados hoje, mostram uma queda dos pedidos de subsídio de desemprego de 12.000, na semana passada, para os 209.000, abaixo da estimativa de 216.000 pedidos.



No mercado secundário, os juros das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos sobem 1,9 pontos base para 1,608%.