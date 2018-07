Bolsas dos EUA abrem semana sem rumo à espera da Apple e da Fed

Reuters

As bolsas dos Estados Unidos abriram a semana sem tendência definida, com os investidores à espera de resultados de empresas como a Apple e das decisões de política monetária da Reserva Federal, que serão conhecidas na quarta-feira.

O índice industrial Dow Jones sobe 0,16% para 25.492,36 pontos, animado sobretudo pelos resultados recorde da Caterpillar. A empresa anunciou que os seus lucros por acção mais do que duplicaram no segundo trimestre para 2,82 dólares, e reviu em alta as estimativas para o conjunto do ano para um intervalo entre 11 e 12 dólares por acção, uma subida de 75 cêntimos face à anterior previsão.

As acções da Caterpillar sobem 1,65% para 144,96 dólares.

Já o tecnológico Nasdaq desce 0,14% para 7.726,06 pontos e o S&P500 cai 0,03% para 2.817,34 pontos, continuando ambos os índices sob pressão, por causa das tecnológicas.

Este sector desvalorizou 1,2% na semana passada, penalizado pelas estimativas abaixo do esperado do Facebook, Intel e Twitter, que levantaram questões sobre as perspectivas de crescimento de uma indústria cuja subida levou o mercado para máximos.

A Apple subiu marginalmente e está entre as poucas tecnológicas de relevo que ainda não divulgaram os resultados. Os números serão conhecidos na terça-feira, após o fecho do mercado.

As perspectivas para esta época de resultados permanecem robustas, com os analistas a anteciparem que as empresas do S&P500 registaram uma subida de 22,6% dos lucros, acima da anterior previsão [de 1 de Julho] que apontava para uma melhoria de 20,7%.

Das 265 empresas deste índice que já revelaram as suas contas até ao momento, 82,3% superou as previsões.

Além dos resultados, os investidores vão estar atentos à decisão da Reserva Federal, na quarta-feira, que deverá manter os juros inalterados e reafirmar as perspectivas para novos aumentos. O mercado dá quase como certa uma subida da taxa directora em Setembro.