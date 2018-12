Bolsas dos EUA aplaudem tréguas e sobem mais de 1,5%

Os principais índices norte-americanos abriram a sessão desta segunda-feira, 3 de Dezembro, com fortes subidas, animados pelo acordo alcançado este fim-de-semana entre os Estados Unidos e a China, que abre a porta a um período de negociações que poderá travar a escalda da guerra comercial entre as duas economias.

O índice industrial Dow Jones sobe 1,58% para 25.940,87 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq valoriza 1,79% para 7.462,62 pontos. Já o S&P500 soma 1,41% para 2.799,05 pontos.

Este fim-de-semana, à margem da cimeira do G20, na Argentina, Donald Trump e Xi Jinping acordaram uma trégua comercial que adiará por 90 dias o agravamento das tarifas dos EUA sobre 200 mil milhões de dólares de bens chineses, de 10% para 25%,e a eventual entrada em vigor de novas tarifas sobre todos os produtos vindos da China, como Trump ameaçou fazer.

Esta trégua, que tem como objectivo dar tempo aos dois países para iniciarem um processo de negociações, animou os mercados globais e impulsionou os preços do petróleo, que segue com fortes ganhos nos mercados internacionais.

Em destaque estão os títulos da Apple, que sobem 2,30% para 182,73 dólares, depois de terem sido penalizados, na semana passada, pela ameaça de Trump de incluir o iPhone na lista de produtos que poderiam vir a ser alvos das novas tarifas.

As empresas mais sensíveis às questões comerciais também se destacam, como é o caso da Caterpillar, que sobe 4,30% para 141,51 dólares, e a Boeing, que valoriza 5,95% para 367,38 dólares.

Também as cotadas da energia seguem com fortes ganhos a beneficiar da subida do petróleo. A Exxon Mobil ganha 1,32% para 80,57 dólares e a Chevron valoriza 1,99% para 121,29 dólares.