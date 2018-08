Bolsas dos EUA caem à espera das negociações comerciais

As bolsas dos EUA iniciaram o dia em queda, numa altura em que os investidores estão a reflectir um menor entusiasmo com as negociações entre os EUA e o Canadá, num contexto de guerra comercial com a China.

Reuters

As bolsas americanas seguem em queda, a reflectir a redução do optimismo em torno da guerra comercial. Depois de os EUA terem chegado a um acordo comercial, que substituirá o NAFTA, prosseguem agora as negociações com o Canadá. Os investidores estão expectantes em relação a esta questão, mas a guerra comercial com a China continua a assombrar a negociação.

O Dow Jones recua 0,23% para 26.064,86 pontos, o Nasdaq cede 0,1% para 8.101,67 pontos. O S&P500 também está a cair 0,17% para 2.909,19 pontos.

Isto numa altura em que os EUA se prepararam para introduzir novas tarifas sobre importações chinesas no valor de 200 mil milhões de dólares.

Apesar deste "peso" a verdade é que o S&P500 e o Nasdaq têm atingido máximos históricos em todas as sessões, desde a última sexta-feira.

Entre as cotadas, destaque para a retalhista Signet Jewelers, que dispara mais de 17,5%, depois de ter anunciado receitas e lucros superiores ao previsto pelos analistas e de ter elevado as suas estimativas de vendas para o acumulado do ano.



Do lado oposto está a Dollar Tree, ao perder mais de 7%, depois de ter avançado com previsões de lucros que ficaram aquém das estimativas.