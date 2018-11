Reuters

de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) ter revelado que as vendas de carros voltaram a cair em Outubro.



As bolsas dos EUA voltaram a arrancar a sessão em queda, seguindo assim pelo quinto dia consecutivo a desvalorizar.O Dow Jones recua 0,44% para 24.970,53 pontos, naquela que é a maior série de quedas desde Junho. Já o S&P500 desce 0,41% para 2.689,57 pontos, recuando também pelo quinto dia seguido. Já o Nasdaq perde 0,07% para 7.134,67 pontos.O sector financeiro, à semelhança do que aconteceu na última sessão, está a registar fortes quedas, assim como o automóvel, que acompanha o desempenho do sector na Europa, que está a registar fortes quedas depois de a AssociaçãoA sessão está também a ser marcada pela reacção dos investidores às palavras do presidente da Reserva Federal (Fed). "Estou muito contente com o estado da economia neste momento", afirmou Jerome Powell na quarta-feira, 14 de Novembro, num evento onde esteve também presente o presidente da Fed de Dallas. "Estamos numa boa posição e acredito que a nossa economia por crescer e crescer mais depressa", acrescentou o responsável. Ainda assim, Powell salientou que no próximo ano podem surgir ventos contrários que poderão ter impacto no desempenho da economia.O sector financeiro continua assim em destaque, com cotadas como o Citigroup ou o Goldman Sachs a perderem mais de 1%.No sector automóvel, a General Motors recua 1,5%, enquanto a Ford desliza mais de 3%.(Notícia actualizada às 15:00 com mais informação)