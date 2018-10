Bolsas dos EUA descem pela terceira sessão consecutiva

As bolsas americanas mantêm assim a tendência de perdas registada na semana passada, num dia em que o mercado de obrigações está encerrado, devido à comemoraçãodo Dia de Colombo.Na semana passada, as taxas de juro associadas à dívida americana dispararam, devido à perspectiva de mais subidas de juros por parte da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Os indicadores económicos continuam a apontar para que a economia esteja robusta, o que faz aumentar a especulação em torno de mais subidas do preço do dinheiro no outro lado do Atlântico.E com esta perspectiva, os investidores tendem em apostar em activos que beneficiam mais deste contexto. E penalizam o mercado accionista e obrigacionista.

A condicionar a negociação está ainda a época de apresentação de resultados, que já começou nos EUA. Os investidores aguardam pela divulgação dos números do terceiro trimestre para tentarem perceber se a avaliação que fazem de determinadas cotadas é a correcta, se está subavaliada ou sobreavaliada. "Nesta época de resultados, os investidores vão querer perceber se as margens foram afectadas pela subida da inflação, pelos salários e também comentários sobre o comércio", salientou um analista citado pela Reuters.



A contribuir para a queda das bolsas está também o sector petrolífero, numa sessão marcada pela queda dos preços da matéria-prima. A Exxon Mobil está a descer 0,7% para 85,29 dólares e a Chevron perde 0,74% para 124,40 dólares.

O sector tecnológico também está a ceder, tal como aconteceu na semana passada, com destaque para o chamado grupo FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Alphabet. As acções da rede social estão a perder 0,5% para 156,56 dólares, a Amazon perde quase 1%, a Netflix está a recuar quase 2%, enquanto a Alphabet aprecia 0,3%.

(Notícia actualizada às 14:53 com mais informação)