Bolsas dos EUA desvalorizam no arranque da época de resultados

As bolsas dos Estados Unidos estão a negociar em queda ligeira, no dia em que arranca a época de resultados trimestrais. A Pepsi deu o pontapé de saída, e as acções estão a descer 2%.

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta terça-feira, 2 de Outubro, dia em que arranca a época de resultados trimestrais das empresas dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones desce 0,05% para 26.638,65 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cai 0,11% para 8.028,40 pontos. Já o S&P500 desvaloriza 0,07% para 2.922,54 pontos.

O pontapé de saída nesta época de resultados foi dado pela Pepsi, que superou as estimativas de Wall Street, com os resultados a serem impulsionados pelo aumento das vendas na América Latina. A empresa revelou, antes da abertura do mercado, que fechou o terceiro trimestre com lucros de 2,5 mil milhões de dólares, ou 1,75 dólares por acção, o que compara com 2,14 mil milhões, ou 1,49 dólares por acção, no mesmo período do ano passado.





Já as receitas subiram 1,5% para 16,49 mil milhões de dólares, acima dos 16,36 mil milhões esperados pelos analistas consultados pela Reuters. Ainda assim, as acções da Pepsi desvalorizam 1,99% para 108,51 dólares.