Bolsas dos EUA em queda à espera de decisão de Trump sobre acordo com o Irão

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta terça-feira, 8 de Maio, pela primeira vez em três sessões, com o mercado expectante em relação à decisão de Trump sobre o acordo nuclear com o Irão.

O índice tecnológico Nasdaq desce 0,19% para 7.251,10 pontos, enquanto o industrial Dow Jones desliza 0,13% para 24.324,48 pontos. Já o S&P500 perde 0,17% para 2.667,95 pontos.

Esta terça-feira, às 19 horas de Lisboa, o presidente Donald Trump vai anunciar se os Estados Unidos abandonam ou não o acordo com Teerão sobre o programa nuclear iraniano, estabelecido em 2015.

Se os Estados Unidos largarem o acordo, deverão ser reintroduzidas sanções contra aquele país, o que resultará numa queda da sua produção de petróleo, que poderá dar ainda mais gás à subida de 13% do petróleo este ano.



Depois de ter atingido ontem o valor mais elevado desde Novembro de 2014, o petróleo negociado em Nova Iorque desce 0,65% para 70,27 dólares e o Brent cai 0,21% para 75,03 dólares.

"[A decisão de Trump] já estará toda incorporada no preço. E o mais provável é que, depois de todo o tumulto, os Estados Unidos se retirem apenas parcialmente do acordo", afirmou o estratega Frances Hudson, da Aberdeen Standard Investments, em declarações à Reuters.

Em destaque na sessão estão os títulos da Comcast, que descem 1,84% para 31,80 dólares, depois de a Reuters ter noticiado que a empresa se prepara para fazer uma oferta pelos activos que a Twenty-First Century Fox acordou vender à Disney por 52 mil milhões de dólares.

As acções da Fox sobem 2,05% para 38,82 dólares, enquanto a Disney cai 0,53% para 101,94 dólares, no dia em que vai apresentar os seus resultados do primeiro trimestre.

O Citigroup valoriza 2,06% para 69,91 dólares, depois de a ValueAct ter investido 1,2 mil milhões de dólares no banco, justificando a sua decisão com o baixo risco.