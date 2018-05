Bolsas dos EUA em queda após dados do emprego

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta sexta-feira, 4 de Maio, depois de terem sido revelados os dados do emprego nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones desce 0,59% para 23.787,84 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,29% para 7.067,90. Já o S&P500 recua 0,23% para 2.629,73 pontos.

Antes da abertura do mercado, foi revelado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos desceu mais do que era esperado, em Abril, para 3,9%, no mesmo mês em que a criação de postos de trabalho desiludiu. A maior economia do mundo criou 164 mil empregos, quando as estimativas apontavam para um total de 192 mil novos postos de trabalho.

Por outro lado, o crescimento dos salários foi de apenas 0,1%, afastando os receios em torno das pressões inflacionistas.

Apesar de tanto a criação de emprego como o crescimento dos salários não darem argumentos à Fed para acelerar a subida dos juros – o que é positivo para as acções – os dados podem sugerir um abrandamento na recuperação da economia norte-americana, o que estará a justificar a reacção negativa do mercado accionista.

Até porque de Pequim foram reportados alguns progressos nas negociações em torno das disputas comerciais. Segundo a Reuters, a China terá proposto aumentar a compra de produtos norte-americanos e baixar as tarifas sobre alguns bens, incluindo automóveis.

As acções da Apple sobem 1,94% para 180,40 dólares, depois de Warren Buffett ter revelado que comprou mais 75 milhões de acções da empresa da maçã no primeiro trimestre deste ano.

A Alibaba recua 0,49% para 181,88 dólares, apesar de ter reportado receitas acima do esperado.